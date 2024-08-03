«Будут покупать только истинные фанаты марки». Инсайдеры рассказали подробности о производстве Lada Niva Sport

АвтоВАЗ готовится возобновить производство Lada Vesta Sportline после корпоративного отпуска, причем машины получат больше опций, чем есть сейчас, а цветовая гамма расширится — к традиционным белому и черному добавятся три варианта металлизированных эмалей — «Борнео», «Платина» и «Кориандр».
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