«Для нас неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, на Западе планировали поддержать только мирный план президента Незалежной Владимира Зеленского.
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