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В РФ резко выросли цены на клубнику

В РФ резко выросли цены на клубнику

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько На пятки уже наступает одна из самых любимых сезонных ягод. В российских магазинах сейчас стала появляться отечественная клубника, однако ценник может перебить и вкус, и аромат, и аппетит.

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