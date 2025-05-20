В РФ резко выросли цены на клубнику

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько На пятки уже наступает одна из самых любимых сезонных ягод. В российских магазинах сейчас стала появляться отечественная клубника, однако ценник может перебить и вкус, и аромат, и аппетит.
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