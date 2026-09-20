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Поздние заготовки получаются вкуснее ранних — что еще можно успеть закрыть

Поздние заготовки получаются вкуснее ранних — что еще можно успеть закрыть

В октябре еще можно успеть сделать вкусные и недорогие заготовки на зиму — от квашеной капусты до моченых яблок.

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