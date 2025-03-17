OpenAI протестирует подключение ChatGPT к «Google Диску», чтобы он мог покопаться в документах

Компания OpenAI готовится к началу бета-тестирования новой функции под названием ChatGPT Connectors. С помощью этого инструмента корпоративные подписчики ChatGPT Team смогут связать рабочие пространства «Google Диска» и Slack с ChatGPT.
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