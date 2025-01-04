На 73-ем году жизни умер бывший директор омского театра «Арлекин» Станислав Дубков. Более пяти последних лет он тяжело болел.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На 73-ем году жизни умер бывший директор омского театра «Арлекин» Станислав Дубков. Более пяти последних лет он тяжело болел.