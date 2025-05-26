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Царьград

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Генпрокуратура подала иск к экс-мэру Владивостока: Активы политика требуют изъять в доход государства

Генпрокуратура подала иск к экс-мэру Владивостока: Активы политика требуют изъять в доход государства

Выяснилась причина иска Генеральной прокуратуры к экс-мэру Владивостока.Стало известно, что Генпрокуратура подала иск к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву.

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