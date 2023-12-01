Сначала ты стесняешься нового коллектива, а потом

Привыкать к новому окружению, новым внутренним правилам всегда сложно. Выходя на новую работу, многие испытывают стресс не от страха, что не справятся с обязанностями, а от тревоги, как их воспримут коллеги.
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