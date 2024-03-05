«Зачем на чемпионате допинг?»: Тутберидзе впервые отреагировала на дисквалификацию Валиевой

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации русской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию.
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