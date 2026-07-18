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Донецкая группа новостей

184 подписчика

Особо хотелось бы поговорить о природе человека:

Особо хотелось бы поговорить о природе человека: Юные блогеры и админы групп из Тореза и микрорайона Зелёный, они поймут о ком я.

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