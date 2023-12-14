Илон Маск: Украина должна была перейти в оборону, но Запад заставил ВСУ атаковать

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что Украина должна была перейти в оборону. Таким образом он прокомментировал слова бизнесмена Дэвида Сакса о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии обороны.
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