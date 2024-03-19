О соблюдении Правил любительского рыболовства.

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обращает внимание жителей и гостей Бобруйщины, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства разрешается лов:рыбы в рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное пользование, где организовано платное любительское ры .
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