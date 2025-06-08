Эксперты советуют диверсифицировать инвестиции для снижения рисков

В нынешних рыночных условиях, летом 2025 года, инвестиционный портфель должен быть диверсифицирован и сформирован с особым вниманием к хеджированию рисков, сообщают эксперты, на которых ссылается РБК Инвестиции.
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