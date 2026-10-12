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Мнение: «Ожидать последовательности от Трампа не приходится», – Дмитрий Аграновский

Мнение: «Ожидать последовательности от Трампа не приходится», – Дмитрий Аграновский

В программе «Мнение» адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ и Украина согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга.

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