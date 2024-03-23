Певец Shaman вызвался оплатить похороны каждого погибшего в «Крокус сити холле»

После трагедии в «Крокус сити холле», российский певец Shaman взял на себя инициативу помощи. Он заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего и обеспечить лечение с последующей реабилитацией тех, кто пострадал в результате стрельбы и пожара.