Певец Shaman вызвался оплатить похороны каждого погибшего в «Крокус сити холле»

После трагедии в «Крокус сити холле», российский певец Shaman взял на себя инициативу помощи. Он заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего и обеспечить лечение с последующей реабилитацией тех, кто пострадал в результате стрельбы и пожара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии