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Певец Shaman вызвался оплатить похороны каждого погибшего в «Крокус сити холле»

Певец Shaman вызвался оплатить похороны каждого погибшего в «Крокус сити холле»

После трагедии в «Крокус сити холле», российский певец Shaman взял на себя инициативу помощи. Он заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего и обеспечить лечение с последующей реабилитацией тех, кто пострадал в результате стрельбы и пожара.

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