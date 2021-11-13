Через душу приходит жизненная энергия, обеспечивающая будущее нам и нашим детям

Юрий Ильинов

🌈СЭТ "РАДУГА": СВЕЧИ 10 ЦВЕТОВ🌈 Включает в себя 210 свечей 10 цветов: 💗розовый (романтическая любовь, принятие себя, примирение), ❤красный (любовь, успех, победа, сила, энергия, здоровье), 🧡оранжевый (успех, принятие решений, самоутверждение, радость), 💛желтый (универсальный, может заменить собой любой другой), 💚зеленый (здоровье, финансы, восстановление, связь с природой), 💙синий (медитация, мудрость, примирение, изучение внутреннего мира), 💧голубой (взгляд в себя, внутренняя гармония, целительство), 💜фиолетовый (связь с другими измерениями, гадания, прошлые жизни), 🖤черный (глубокие чистки, защита от темных сил, регенерация) и 💟белый (защита, мягкое очищение, ритуалы перехода)! ❗По 21 СВЕЧЕ КАЖДОГО ЦВЕТА! Время горения 1 свечи - 40-60 минут! Это БОЛЕЕ 7 СУТОК непрерывной МАГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ! ❗Свечи ПРОКРАШЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ, не коптят, не "плачут", пластичные, не церковные, без программ. ❗Вес сэта - более 1 кг.