Из-за неуступчивой автомобилистки пострадала пассажирка машины в Уссурийске

Перекресток Горького — Володарского вновь в сводках ГИБДД Уссурийска. Автомобилистка, видимо, рассчитывала, что в полночь кроме нее на дороге не будет много желающих поколесить, выехала со второстепенной на главную, не убедившись, что на ней нет других участников движения.