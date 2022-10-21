Из-за неуступчивой автомобилистки пострадала пассажирка машины в Уссурийске

Перекресток Горького — Володарского вновь в сводках ГИБДД Уссурийска. Автомобилистка, видимо, рассчитывала, что в полночь кроме нее на дороге не будет много желающих поколесить, выехала со второстепенной на главную, не убедившись, что на ней нет других участников движения.
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