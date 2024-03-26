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Армения примет Кубок мира по самбо, Украина — в числе участников

Армения примет Кубок мира по самбо, Украина — в числе участников

В Ереване (Армения) 4—5 апреля состоится Кубок мира по самбо. Заявки на участие в турнире подали команды Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана, Украины, а также сборной команды беженцев.

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