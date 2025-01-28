Компании из индекса Мосбиржи могут выплатить в 2025 году дивиденды на 3,783 трлн рублей

В 2025 году компании, входящие в базу расчета индекса Мосбиржи, могут выплатить дивиденды на общую сумму 3,783 трлн рублей, что немного ниже показателя 2024 года, когда выплаты составили 3,873 трлн рублей.
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