Россиянам стали доступны сведения об истории машин, которые раньше эксплуатировались в Китае. Проверить машину можно как до её ввоза в Россию, так и после, пишет «Комсомольская правда».
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