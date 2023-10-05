В Братске охранники дорог предотвратили кражу барсетки с деньгами и документами

Вчера пенсионер из Усть-Кута обратился в дежурную часть Братского отдела МВД России на транспорте. Он сообщил, что из-за своей неосторожности оставил свою барсетку под подушкой, когда выходил из вагона на станции “Падунские Пороги”.
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