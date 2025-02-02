Один человек погиб в аварии на МКАД в Москве

В результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) погиб один человек, сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) города Москвы.
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