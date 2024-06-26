Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Слишком много горят шкафов на жел.дороге и сходят с рельсов поезда. Запустили козлов в огород (хохлов) вот и вредител...РЖД: девять вагон...
  • Вова Рябов
    Расскажите почему запад дал добро на объединение Германии.а России чинят препятствия.всеравно всё вернётся домой в Ро...США не собираются...
  • Иван Иванов
    А куев на это положил......Небензя возложил ...

Reuters: судья приговорила Ассанжа к уже отбытому сроку и освободила в зале суда

Reuters: судья приговорила Ассанжа к уже отбытому сроку и освободила в зале суда

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнгло признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх