Маленькую кухню нельзя спасти дополнительными метрами – их просто негде взять. Приходится обходится «подручными средствами»: цветом, который стирает границы, глянцевыми поверхностями, которые отражают свет, линиями, которые тянут взгляд вверх.
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