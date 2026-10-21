С нами не соскучишься!

Маленькую кухню нельзя спасти дополнительными метрами – их просто негде взять. Приходится обходится «подручными средствами»: цветом, который стирает границы, глянцевыми поверхностями, которые отражают свет, линиями, которые тянут взгляд вверх.