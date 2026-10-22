Экс-нападающий «Барселоны» и «Баварии» Роберт Левандовски в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» за сезон-2026/27 отметил своего бывшего партнера по каталонскому клубу Ламина Ямаля, а также игроков мюнхенцев Гарри Кейна и Майкла Олисе.