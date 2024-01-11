МЧС показало кадры мощного пожара на востоке Москвы

МЧС: на востоке Москвы локализовали пожар в здании на площади 2 тыс. квадратов В Москве произошел мощный пожар в административно-производственном здании, в настоящее время он локализован на площади две тысячи квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии