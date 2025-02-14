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Власти Подмосковья запретят торговлю алкоголем в магазинах во дворах

Власти Подмосковья запретят торговлю алкоголем в магазинах во дворах

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»Московская областная дума рассмотрит поправки в законодательство, которые ограничат продажу алкоголя и запретят его продажу в магазинах во дворах многоэтажек.

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