Власти Подмосковья запретят торговлю алкоголем в магазинах во дворах

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»Московская областная дума рассмотрит поправки в законодательство, которые ограничат продажу алкоголя и запретят его продажу в магазинах во дворах многоэтажек.
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