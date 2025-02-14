Власти Подмосковья запретят торговлю алкоголем в магазинах во дворах

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»Московская областная дума рассмотрит поправки в законодательство, которые ограничат продажу алкоголя и запретят его продажу в магазинах во дворах многоэтажек.