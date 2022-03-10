Давыдов о Войнове: «На Олимпиаде он сильно прибавил. С этой уверенностью он вернулся в «Динамо», где и вышел на пик формы»

Виталий Давыдов считает, что после Олимпиады Вячеслав Войнов вышел на пик формы. В серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (2-2) защитник «Динамо» набрал 6 (2+4) очков в 4 играх.
Популярные статьи
- Вик Уайлд: «По «Макдоналдс» я скучать не буду. Новостные поводы меняются так быстро, что завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства»
- Жорди Виллакампа опубликовал фото олимпийского чемпиона Александра Волкова с автоматом
- Чесноков о том, что Джокович пропустит Индиан-Уэллс и Майами: «Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Все это отвратительно»
Свежие комментарии