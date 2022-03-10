Давыдов о Войнове: «На Олимпиаде он сильно прибавил. С этой уверенностью он вернулся в «Динамо», где и вышел на пик формы»

Виталий Давыдов считает, что после Олимпиады Вячеслав Войнов вышел на пик формы.  В серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (2-2) защитник «Динамо» набрал 6 (2+4) очков в 4 играх.

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