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Силовики раскрыли подробности жестокого убийства в Екатеринбурге: зарезал сожителя бывшей жены

Силовики раскрыли подробности жестокого убийства в Екатеринбурге: зарезал сожителя бывшей жены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля, ФедералПресс. Мужчина 35 лет насмерть зарезал сожителя своей бывшей жены. Будущая жертва убийства часто избивала свою пассию и ее дочь, из-за чего екатеринбуржец и пошел на страшное преступление.

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