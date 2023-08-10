WSJ: Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне

Президент США Джо Байден преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям, где располагается единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, пишет The Wall Street Journal.
Президент США Джо Байден преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям, где располагается единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, пишет The Wall Street Journal.
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