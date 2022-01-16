В РВСН поступают уникальные тренажеры для обучения специалистов связи

В РВСН поступают уникальные тренажеры для обучения специалистов связи

Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Переславль - Залесский (Ярославской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа.

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