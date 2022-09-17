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В Госдуме предложили национализировать активы граждан соседних недружественных стран

В Госдуме предложили национализировать активы граждан соседних недружественных стран

  Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов (член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, сооснователь Центра исследований политической культуры России, доктор политических наук) обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел с просьбой принять симметричные меры в ответ на конфискацию странами Балтии и Восточной Европы имущества граждан РФ, в том числе в целях компенсации возможной потери имущества россиянами в данных государствах.

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