В Госдуме предложили национализировать активы граждан соседних недружественных стран

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов (член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, сооснователь Центра исследований политической культуры России, доктор политических наук) обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел с просьбой принять симметричные меры в ответ на конфискацию странами Балтии и Восточной Европы имущества граждан РФ, в том числе в целях компенсации возможной потери имущества россиянами в данных государствах.