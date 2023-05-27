В День города петербуржцам пообещали дожди

Столбики термометров не поднимутся выше +13.+15 градусов. В Петербурге ожидаются дожди 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».