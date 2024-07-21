Битва растений в бутылке: старт второго флорариума, кто победит в этот раз - делаем ставки!

﻿﻿Кто пропустил первый ежемесячный отчет «Растение в бутылке» – вот он: Битва растений в бутылке: 13 месяцев Итак, благодаря @VeseliyKlever у меня появился второй флакон и я ему за это очень благодарна! В первом флаконе собраны городские растения – буквально все растения, которые растут по дороге на работу.