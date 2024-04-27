Российские военные захватили американскую машину разминирования в зоне СВО

Бойцы ВС РФ группировки «Центр» эвакуировали с поля боя американскую машину разминирования М1150 AV на базе танка Abrams, которую захватили с помощью FPV беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противотанковых мин.
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