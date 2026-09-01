Модельер Еремкин назвал желтое пальто трендом осени

Желтое пальто — один из трендов этой осени. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин.
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