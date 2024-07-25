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Царьград

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Путин дал приказ, а Белоусов знает как: Капитально решить проблему с мигрантами - "Как сломать коррупционный затор"

Путин дал приказ, а Белоусов знает как: Капитально решить проблему с мигрантами - "Как сломать коррупционный затор"

Проблема с нелегальной миграцией и массовым завозом иностранных специалистов стоит в России довольно остро – многие политики, общественники и даже депутаты призывают как можно скорее капитально решать этот вопрос на законодательном и правовом уровне.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Тех кто лоббирует интересы мигрантов.будут судить или тоже депортируют
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16 час.
Андрей
Чтобы мигранты начали задумываться нужно ввести визовый режим. Въезд в Россию только для работы по приглашению конкретного работодателя, несущего персональную ответственность за этого мигранта
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15 час.

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