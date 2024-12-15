Что случилось ночью, 15 декабря 2024 года

Дипломаты ряда государств пришли к выводу о возможности возвращения Сирии . Об этом говорилось на встрече представителей Евросоюза, Бахрейна, Великобритании, Германии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, США, Франции, а также контактной группы арабских государств по Сирии.