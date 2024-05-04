Юный архангелогородец перевёл мошенникам с телефона отца более 65 тысяч рублей

В полицию обратился папа мальчика - мужчина 1983 года рождения. Он рассказал стражам порядка, что его 11-летний сын играл на телефоне в онлайн-игруВ игровом чате ребёнку написал неизвестный, который предложил приобрести виртуальную внутриигровую валюту.