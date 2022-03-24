Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области выявили факт контрабанды леса

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили факт контрабанды леса.
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