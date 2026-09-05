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Дикиджи — золото, а вот Петр Гуменник пролетел: итоги «челленджера» в Токио

Дикиджи — золото, а вот Петр Гуменник пролетел: итоги «челленджера» в Токио

Фигурное катание подарило сегодня две новости для России: одна хорошая, другая — не слишком. Начнем с хорошей.

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