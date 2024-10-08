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Петербургский дневник

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Илон Маск считает, что его ожидает тюрьма в случае победы на выборах Камалы Харрис

Илон Маск считает, что его ожидает тюрьма в случае победы на выборах Камалы Харрис

Данное предположение он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону Американский бизнесмен Илон Маск предрек себе тюремное заключение, если вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис победит на выборах.

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