Владимир Путин анонсировал разговор с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца сообщил, что в воскресенье у него состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.