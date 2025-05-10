Владимир Путин анонсировал разговор с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца сообщил, что в воскресенье у него состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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