Молодой муж подрался из-за Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым уже более десяти лет. О личной жизни популярная ведущая предпочитает не распространяться, но на сей раз сделала исключение.
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