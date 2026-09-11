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Рамблер

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Молодой муж подрался из-за Леры Кудрявцевой

Молодой муж подрался из-за Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым уже более десяти лет. О личной жизни популярная ведущая предпочитает не распространяться, но на сей раз сделала исключение.

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