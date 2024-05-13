Германия “тормозит” внедрение блокчейна в здравоохранении

Использование блокчейна в медицине имеет множество преимуществ. Децентрализованные сети доказали безупречную возможность безопасного хранения данных, повышение прозрачности цепочек поставок, верификация подлинности, последнее важно для рецептов и лекарств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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