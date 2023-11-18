«Ты же не в шахте работаешь!» Мартин Брандл раскритиковал Ферстаппена «Ты же не в шахте работаешь!» Мартин Брандл раскритиковал ФБывший гонщик Формулы 1, ныне комментатор британского Sky Sports F1 Мартин Брандл признал, что не понимает критику Макса Ферстаппена в адрес Гран При Лас-Вегаса.