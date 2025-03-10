Правительство поддержало законопроект о повышении штрафа за перевозку детей без кресел

Правительство России в понедельник, 10 марта, поддержало законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова о практически двукратном увеличении штрафа за перевозку детей в транспорте без специальных кресел.
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