Коломбо смотрел так не ради роли, а Сталлоне говорил так не ради образа: что зрители принимали за актёрские находки

Экран создаёт иллюзию, будто жизнь знаменитых артистов состоит лишь из оваций, высоких гонораров и красных дорожек.
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