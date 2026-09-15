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Коломбо смотрел так не ради роли, а Сталлоне говорил так не ради образа: что зрители принимали за актёрские находки

Коломбо смотрел так не ради роли, а Сталлоне говорил так не ради образа: что зрители принимали за актёрские находки

Экран создаёт иллюзию, будто жизнь знаменитых артистов состоит лишь из оваций, высоких гонораров и красных дорожек.

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