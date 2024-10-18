Градпотенциал проектов КРТ в России составляет более 230 млн кв. м недвижимости

Инструмент комплексного развития территорий (КРТ) продолжает активно развиваться, в него вовлекается всё больше территорий, на которых строятся жильё, объекты социальной, коммунальной, дорожной инфраструктуры.
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