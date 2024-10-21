Политнавигатор Украине нужно не жаловаться Западу на якобы присутствие северокорейцев на фронте, а трубить во всю мощь украинской пропаганды, что в плену кормят лучше, чем в Корее.
«Е сало и горiлка!»: Северных корейцев будут заманивать в украинский плен
Комментарии
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Samarium
Хохлы полные клинические идиоты.... Корейцы совсем не такие мрази, как вы....у них совершенно иной менталитет и понятие о чести, которой у вас никогда не было, нет и не будет....
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11 час.
Владимир Алтайцев
Только нацистские кретины могут считать северокорейцев идиотами.
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10 час.
Александр Каблучко
Работал я с офицера из КНДР, серьезные ребята
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9 час.
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